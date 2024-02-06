تضرّر سفينة شحن بريطانية في هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن

بي بي سي

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري اليوم الثلاثاء أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية قد تعرضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة مسيرة استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرّضت لأضرار طفيفة على مسيرتها" على بُعد 57 ميلا بحريا من سواحل الحُديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية، وذلك في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت "مناورات هروب" قبل أن تُكمل الإبحار جنوبا في اتجاه مضيق باب المندب.

ولم تتبن أي جهة حتى الساعة الهجوم.

يُذكر أنّ الحوثيين قد نفذوا هجمات على عدد من السفن تجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في المقابل شنّت القوات الأمريكية والبريطانية ثلاث ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي.

وإثر هذه الضربات الغربية بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".