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BBC

إجلاء نحو 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل في خانيونس بعد محاصرتهم

12:08 ص الثلاثاء 06 فبراير 2024

مستشفى الأمل بخان يونس

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بي بي سي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إجلاء نحو 8 آلاف نازح من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر، أن هناك نحو 80 مريضاً وجريحاً، و40 مسناً نازحاً وقرابة 100 من الكوادر الإدارية والطبية مازالوا عالقين في المستشفى، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت الصليب الأحمر بموافقتها على توفير ممر آمن، يسمح للنازحين بالخروج من مستشفى الأمل ومقر الجمعية باتجاه منطقة المواصي في خان يونس.

وأوضحت الجمعية: "مئات النازحين بدأوا مغادرة مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بعد محاصرتهم منذ أكثر من أسبوعين"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتادت مدير عام مستشفى الأمل الدكتور حيدر القدورة، والمدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله "إلى جهة مجهولة".

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BBC
مستشفى الأمل اجلاء نازحين خان يونس

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