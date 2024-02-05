مندوب الصين بمجلس الأمن: أعمال أمريكا العسكرية تزيد من التوترات في الشرق الأوسط

مصراوي

قال مندوب الصين في مجلس الأمن، إن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق تمثل انتهاكا خطيرا لاستقلال وسيادة البلدين.

وأضاف مندوب الصين في كلمته في مجلس الأمن مساء اليوم الاثنين، أن العراق وسوريا أعربا عن رفضهما للضربات الأمريكية، موضحا أن أعمال الولايات المتحدة العسكرية تزيد من التوترات في الشرق الأوسط وتوسع النزاع.

كانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، قالت إن الهجمات في البحر الأحمر تثير قلق المجتمع الدولي.

وأضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن معظم الضحايا في غزة من النساء والأطفال ويجب وقف إطلاق النار، مجددة الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية.

وحثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، على النظر في الكلفة الباهظة بشريا واقتصاديا لأي صراع إقليمي محتمل.