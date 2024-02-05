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تولي أحمد بن مبارك منصب رئيس وزراء اليمن بدلاً من معين عبد الملك

11:13 م الإثنين 05 فبراير 2024

الدكتور أحمد عوض بن مبارك

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وكالات

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الإثنين، قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك، رئيسا للوزراء بدلا من معين عبدالملك.

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (56) لسنة 2024م، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.

وقضت المادة الثانية من القرار باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم.

كما عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس الوزراء المقال معين عبدالملك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال اليوم الإثنين، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قرارا بتعيين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء.

أحمد عوض بن مبارك معين عبدالملك اليمن

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