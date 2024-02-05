الأردن وهولندا تنفذان عمليتي إنزال جديدتين لمساعدات إنسانية شمالي غزة



بي بي سي

أعلن الأردن تنفيذ عمليتي إنزال جديدتين، لمساعدات إنسانية في محيط المستشفى الميداني الأردني شمالي غزة.

وأوضح بيان عن الجيش الأردني، أن عمليتي الإنزال مساء الإثنين جاءتا بالشراكة مع القوات المسلحة الهولندية، عبر طائرات من نوع سي 130، مشيراً إلى أن المساعدات التي تم إنزالها تضمنت مواد إغاثية وإنسانية وطبية، تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة ومزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وأضاف الجيش الأردني، أن العملية جاءت في إطار جهود الأردن لمساندة مواطني غزة جراء الحرب المستمرة في القطاع، مؤكداً استمرار هذا النوع من العمليات لدعم أهالي القطاع وتعزيز إمكانات المستشفيات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، للمرضى والجرحى والمصابين في ظل الحرب الجارية.