إعلان

BBC

الأردن وهولندا تنفذان عمليتي إنزال جديدتين لمساعدات إنسانية شمالي غزة

10:46 م الإثنين 05 فبراير 2024

الأردن وهولندا تنفذان إنزالًا جويًّا لمساعدات على

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


بي بي سي

أعلن الأردن تنفيذ عمليتي إنزال جديدتين، لمساعدات إنسانية في محيط المستشفى الميداني الأردني شمالي غزة.

وأوضح بيان عن الجيش الأردني، أن عمليتي الإنزال مساء الإثنين جاءتا بالشراكة مع القوات المسلحة الهولندية، عبر طائرات من نوع سي 130، مشيراً إلى أن المساعدات التي تم إنزالها تضمنت مواد إغاثية وإنسانية وطبية، تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة ومزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.

وأضاف الجيش الأردني، أن العملية جاءت في إطار جهود الأردن لمساندة مواطني غزة جراء الحرب المستمرة في القطاع، مؤكداً استمرار هذا النوع من العمليات لدعم أهالي القطاع وتعزيز إمكانات المستشفيات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، للمرضى والجرحى والمصابين في ظل الحرب الجارية.

هذا المحتوى من

BBC
الأردن هولندا إنزال مساعدات إنزال جوي غزة حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تولي أحمد بن مبارك منصب رئيس وزراء اليمن بدلاً من معين عبد الملك

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد هبوط حاد.. سعر الجنيه الذهب يخسر 5600 جنيه في أول 5 أيام من فبراير
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع مسئولي البنك الدولي
الصغرى 9 مئوية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة