قصر باكنجهام يعلن إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان

بي بي سي

أعلن قصر باكنجهام في بريطانيا، أنه تم تشخيص إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بنوع من السرطان.

وحسب ما أعلنه قصر باكنجهام، فإن ما تم تشخيصه ليس سرطان البروستاتا، ولكن تم اكتشافه خلال علاجه الأخير لتضخم البروستاتا.

ولم يتم الكشف عن نوع السرطان، ولكن وفقا لبيان القصر، بدأ الملك "العلاجات المنتظمة" يوم الإثنين.

ويقول قصر باكنجهام إن الملك تشارلز الثالث "إيجابي تماما بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن".

فيما سيؤجل الملك ارتباطاته العامة ومن المتوقع أن يساعده كبار أفراد العائلة المالكة في الوقوف إلى جانبه أثناء العلاج.