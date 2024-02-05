ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي في الرياض



وكالات

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الإثنين، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووصل بلينكن إلى السعودية، اليوم الإثنين، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، وحطّت طائرة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الرياض.

وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنّته حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر، سيتوقف بلينكن في السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.