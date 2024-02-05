حماس: نعلم جيدًا موقف مصر من قضية التهجير وهدف القاهرة إنهاء العدوان على غزة

مصراوي

قال حسام بدران القيادي في حركة حماس، إن حديث وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي عن قيادة حماس تنقصه الموضوعية.

وأضاف القيادي في حماس، أن حديث جالانت عن قيادة حماس موجه للداخل فقط لمحاولة رفع المعنويات، موضحا أن المقاومة لا زالت تعمل في كافة مناطق غزة وقادرة على إطلاق صواريخها.

وأكمل بدران، أن المقاومة في غزة أفشلت مخطط التهجير القسري لسكان القطاع، موضحا أن الموقف المصري رافض تماما للتهجير وهذا ما نسمعه من المسؤولين المصريين، قائلا: "الهدف الأساسي لنا هو وقف العدوان على سكان غزة".

وتابع القيادي في حماس، لم يتم الاتفاق على موعد لزيارة القاهرة، مشيرا إلى أن الاحتلال يدرك أن ورقة الأسرى هي أقوى أوراقنا.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، زعم أن قيادة حماس وعلى رأسها السنوار ينتقلون من مخبأ إلى آخر وغير قادر على التواصل.

وأدعى جالانت، أن السنوار لا يدير الحرب ولا يشرف على القوات وهو منشغل ببقائه، موضحا أن قوات الجيش تلاحقه فوق الأرض وتحتها.

وأضاف جالانت، لا نريد واقعا تدير فيه حماس قطاع غزة، موضحا أن الجيش سوف يحتفظ بحرية التصرف العسكرية بشكل كامل في غزة، مشيرا إلى أننا نتأهب بشكل قوي على الجبهة الشمالية مع لبنان ونفضل تسوية سياسية.

وأكمل وزير دفاع الاحتلال، أن هدفنا هو إعادة موطني الشمال إلى مناطقهم مرة أخرى، مشيرا إلى أنه في حالة فشل التسوية السياسية في الشمال فلن نتردد في استخدام القوة العسكرية.

وتابع جالانت، أن واجبنا أن نكون موحدين ويجب أن تكون هناك شراكة سياسية، موضحا أننا سوف نصل إلى رفح آخر معاقل حماس في قطاع غزة، قائلا: "الضغط العسكري يؤتي ثماره بشكل ناجح"، زاعما أن حماس تعاني من الانقسامات وبها العديد من المشاكل وتشعر بضغطنا.

وأضاف جالانت، سوف نصل إلى رفح ولن أقول متى وبأي طريقة، قائلا إن حماس ترتكب العديد من الأخطاء ونحن نستغلها، مشيرا إلى أن حماس راهنت على إحداث انقسام في المجتمع الإسرائيلي بسبب الأسرى من خلال تفعيل الضغط النفسي.