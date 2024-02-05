مصراوي

زعم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن قيادة حماس وعلى رأسها السنوار ينتقلون من مخبأ إلى آخر وغير قادر على التواصل.

وأدعى جالانت، أن السنوار لا يدير الحرب ولا يشرف على القوات وهو منشغل ببقائه، موضحا أن قوات الجيش تلاحقه فوق الأرض وتحتها.

وأضاف جالانت، لا نريد واقعا تدير فيه حماس قطاع غزة، موضحا أن الجيش سوف يحتفظ بحرية التصرف العسكرية بشكل كامل في غزة، مشيرا إلى أننا نتأهب بشكل قوي على الجبهة الشمالية مع لبنان ونفضل تسوية سياسية.

وأكمل وزير دفاع الاحتلال، أن هدفنا هو إعادة موطني الشمال إلى مناطقهم مرة أخرى، مشيرا إلى أنه في حالة فشل التسوية السياسية في الشمال فلن نتردد في استخدام القوة العسكرية.

وتابع جالانت، أن واجبنا أن نكون موحدين ويجب أن تكون هناك شراكة سياسية، موضحا أننا سوف نصل إلى رفح آخر معاقل حماس في قطاع غزة، قائلا: "الضغط العسكري يؤتي ثماره بشكل ناجح"، زاعما أن حماس تعاني من الانقسامات وبها العديد من المشاكل وتشعر بضغطنا.

وأضاف جالانت، سوف نصل إلى رفح ولن أقول متى وبأي طريقة، قائلا إن حماس ترتكب العديد من الأخطاء ونحن نستغلها، مشيرا إلى أن حماس راهنت على إحداث انقسام في المجتمع الإسرائيلي بسبب الأسرى من خلال تفعيل الضغط النفسي.