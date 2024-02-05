جالانت: جنودنا يخوضون عملية برية هي الأعقد في تاريخ الحروب

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش يعمل بقوة وبدقة والعملية البرية تحقق أهدافها.

وزعم جالانت، أن 18 من كتائب حماس تم تدميرها ونصف عناصر حماس قتلوا أو أصيبوا، موضحا أن أننا نعمل بشكل حر في أماكن عدة في قطاع غزة والجيش له حرية كاملة في شمال القطاع.

وادعى جالانت، أن قوات الجيش استولت على العديد من المواد الاستخبارية الحساسة ووصلت لمصانع الذخائر والصواريخ التابعة لحركة حماس، مشيرا إلى أن العملية البرية في غزة واحدة من أكثر العمليات تعقيدا في تاريخ الحروب.

وأكمل جالانت، أن 110 من الأسرى تمت إعادتهم حتى الآن، موضحا أن العملية البرية هي الوسيلة الوحيدة لإخضاع حركة حماس، قائلا: "أوضحنا لحماس مدى قوتنا عندما يتعلق القتال بحياتنا ومستقبلنا".

وأوضح جالانت، أن كتيبة خان يونس في حماس على وشك الانهيار، مشيرا إلى أننا نقاتل بقوة واحترافية داخل الأنفاق ونزيد الضغط على حماس التي لا تفهم إلا لغة القوة قائلا: بإن قادتها يمرون بظروف صعبة حاليا داخل مخابئهم.

وزعم، أن هناك عناصر من حماس في قطر يعيشون داخل فنادق فخمة، مشيرا إلى أن السنوار لا يقود الحرب ولا يسيطر على القوات وهمه الأساسي الآن النجاة بنفسه.