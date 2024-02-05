بريطانيا: الرد العسكري الملاذ الأخير لنا لردع عمليات الحوثيين جنوب البحر الأحمر

مصراوي

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إنه لا يمكن السكوت على الهجمات على جنوب البحر الأحمر والتي أثرت على إمدادات الغذاء.

وأضاف وزير الدفاع، أن نية الحوثيين مواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل، موضحا أن الرد العسكري هو الملاذ الأخير لنا لردع عمليات الحوثيين جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أننا لن نتردد في التحرك مرة أخرى ضد الحوثيين.

وتابع شابس، نعتقد أنه لا يوجد أي ضحايا في صفوف المدنيين جراء الغارات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين، قائلا بإن الحكومة سوف تواصل الدفع في اتجاه دخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكمل وزير الدفاع، أن إيران تقف خلف الكثير من الهجمات على القوات الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط، موضحا أن الحوثيون لم يتراجعوا عن مساعيهم بشأن تعطيل الملاحة في جنوب البحر الأحمر.