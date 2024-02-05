الاتحاد الأفريقي يدعو السنغال لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت

أديس أبابا - (د ب ا)

دعا الاتحاد الأفريقي السنغال إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت الذي كان مقررا في 25 شباط/فبراير إلى موعد غير محدد.

وبحسب ما أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الإثنين،من المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون الإثنين اقتراحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته.

ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سأل يوم السبت إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني إن الأمر يصل إلى حد "الانقلاب المؤسساتي".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد في بيان في وقت متأخر مساء أمس الأحد إن على السنغال "إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني".

وأضاف البيان أن "(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار".