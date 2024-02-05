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إيران تجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين لتوفير الأمن في المنطقة

04:05 م الإثنين 05 فبراير 2024

إيران

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طهران - (د ب أ)

أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الايراني، الإدميرال شهرام إيراني، أنه من المقرر أن تجري بلاده مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين، لتوفير الأمن في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الايرانية، اليوم الاثنين، بأن قائد سلاح البحر الايراني أكد أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الدول الاخرى للمشاركة في هذه المناورات التي ستجري في نهاية العام الايراني الجاري، الذي سينتهي في 19 من مارس المقبل.

وأكد الادميرال إيراني أن "أهم استراتيجية يعتمدها سلاح البحر في الجيش الايراني حاليا، هي حفاظ وحماية المصالح والمصادر الاقتصادية للبلاد والشعب الايراني"، وشدد على أن "الهدف من المناورات المذكورة هو توفير الأمن للمنطقة والمصالح المشتركة".

وتابع قائلا: "إننا نحرس الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال مرافقة السفن الايرانية في البحار، كما نساعد في توفير الامن لسفن الدول التي تحتاج إلى المساعدة".

وأضاف أنه "بدعم من وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، خططنا لضم عدة سفن للإسطول البحري حتى نهاية العام الايراني الجاري".

جدير بالذكر أن مناورات "الإغاثة والإنقاذ" كانت قد جرت في الشهر الأخير من الخريف الماضي بمشاركة سفن حربية ووحدات جوية تابعة لسلاح البحر في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.

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