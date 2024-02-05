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BBC

إخلاء مدارس في غرب ألمانيا بعد تحذيرات من انفجار قنبلة

02:38 م الإثنين 05 فبراير 2024

السلطات الألمانية

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برلين - (د ب أ)

أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد اليوم الاثنين بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.

وأوضح المتحدث أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر في حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا(بالتوقيت المحلى)، وذكر أن الرسائل كانت وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم .

السلطات الألمانية إخلاء مدارس انفجار قنبلة مدينة نويفيد مدينة كوبلنتس

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