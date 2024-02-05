إخلاء مدارس في غرب ألمانيا بعد تحذيرات من انفجار قنبلة

برلين - (د ب أ)

أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد اليوم الاثنين بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.

وأوضح المتحدث أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر في حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا(بالتوقيت المحلى)، وذكر أن الرسائل كانت وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم .