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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

12:50 م الإثنين 05 فبراير 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 22 مواطنًا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 10 مواطنين من رام الله، وأربعة مواطنين من الخليل، وشابين من القدس، وآخر من طوباس، وخمسة مواطنين من طولكرم.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 6540 حالة، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية رام الله

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