الحوثيون: نحذر واشنطن من خطورة استمرار سياستها الحالية

(مصراوي)

صرح نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، اليوم الاثنين، أن الحوثيين مستمرين في عملهم على منع وصول السفن الإسرائيلية المتجهة إلى "الموانئ الفلسطينية المحتلة" لحين انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وحذر العزي، واشنطن من خطورة استمرار سياستها الحالية في المنطقة التي قال إنها ستفضي في نهاية المطاف إلى اتساع رقعة الحرب.

وأضاف العزي، أن استهداف الحوثيين للسفن الأمريكية والبريطانية جاء كنتيجة حتمية للهجمات والضربات التي استهدفت اليمن.

وقال العزي، إن كافة الجهود المبذولة لردع الحوثيين عن موقفهم الحالي تجاه فلسطين هي جهود بلا فائدة، واصفًا الموقف الحوثي لدعم قطاع غزة بالثابت.