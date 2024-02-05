إيران: أمريكا وبريطانيا تعملان على تأجيج الفوضى وانعدام الأمن في المنطقة

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن أمريكا وبريطانيا بمواصلة هجماتهما على اليمن "تعملان على تأجيج عدم الاستقرار والأزمة في المنطقة"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدان كنعاني بشدة ، في مؤتمر صحفي، الهجمات الجوية والصاروخية الأمريكية – البريطانية على مدن ومناطق مختلفة في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني قوله إن هذه الهجمات تمثل انتهاكا متكررًا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، موضحا بأن استمرار مثل هذه التصرفات التعسفية يشكل مغامرة واضحة وتهديدا للسلم والامن الدوليين.

وقال كنعاني إن المغامرات العسكرية الأمريكية – البريطانية في هجومها العسكري على دول المنطقة هي استمرار للسياسة والنهج الخاطئ لهذين البلدين في استخدام النزعة العسكرية لتحقيق أهدافهما غير المشروعة في المنطقة، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان توسيع نطاق الحرب والصراع في المنطقة.

وأضاف كنعاني بأن مواصلة أمريكا وبريطانيا دعمهما الكامل للكيان الصهيوني وبأعمالهما العسكرية على المستوى الإقليمي تعملان على تأجيج الفوضى وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، وذلك بهدف خلق متنفس للكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ولا شك أن المجتمع الدولي مسؤول عن محاسبة أمريكا وبريطانيا.