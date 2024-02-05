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BBC

مقتل 10 من رجال الشرطة في هجوم قبل انتخابات باكستان العامة

10:29 ص الإثنين 05 فبراير 2024

شرطة باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

أعلن مسؤولون باكستانيون اليوم الاثنين مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل وإصابة ستة آخرين في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان.

وجاء الهجوم وسط تصاعد أعمال العنف قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في باكستان يوم الخميس المقبل.

وقال المسؤول المحلي محمد أفضل إن المسلحين شنوا هجوما مسلحا على مركز للشرطة في بلدة ديرا إسماعيل خان قبل الفجر، مشيرا إلى أن المهاجمين ألقوا في البداية قنابل يدوية على المبنى قبل أن يبدأوا معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة استمرت لعدة ساعات.

وتصاعدت أعمال العنف من قبل المتشددين الإسلاميين في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات.

ويشهد إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان والمتاخم لأفغانستان، تصاعدا مطردا في أعمال العنف من قبل المسلحين منذ استيلاء طالبان مرة أخرى على السلطة في أفغانستان.

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