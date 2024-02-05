الخامسة منذ اندلاع الحرب.. بلينكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط

واشنطن - (ا ف ب)

يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عدد من الدول العربية وإسرائيل الهدنة في غزة. وتبدأ لقاءات بلينكن الاثنين حيث يزور السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في جولة تستمر حتى الثامن من هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة".

وأضافت أنه "سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع وسيواصل المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة أكثر سلمية وتكاملا تتضمن أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".