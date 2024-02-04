مجلس السلم والأمن الأفريقي يتبنى موقفاً تاريخياً بشأن حوكمة الفضاء السيبراني

مصراوي

اعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي وثيقة الموقف الأفريقي المشترك حول تطبيق قواعد القانون الدولي في استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الفضاء السيبراني، وذلك لرفعها للاعتماد من جانب القمة الأفريقية المقبلة يومي 17-18 فبراير 2024 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويأتي تطوير الورقة الحالية تتويجاً لجهد مشترك لمجلس السلم والأمن الأفريقي ولجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي AUCIL، وذلك بمبادرة وإشراف من مصر، اضطلع بها الدكتور محمد هلال، العضو المصري المُنتخب بلجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، والمقرر الخاص بموضوعات الفضاء السيبراني، وهي الجهود التي أسفرت عن تنظيم عدد من برامج بناء القدرات للخبراء القانونيين الأفارقة في بعثات الدول الأفريقية في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والأمم المتحدة في نيويورك، وعقد اجتماعات مكثفة لمجموعة عمل فنية متخصصة لصياغة الوثيقة المشار إليها على مدار أكثر من عام.

تُعبر خطوة تبني الموقف الأفريقي المشترك عن التزام جماعي من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتعامل مع التحديات الأمنية والقانونية غير التقليدية، وإيجاد موطئ قدم لصوت أفريقي موحد في إطار الحوار العالمي الجاري حول تطوير قواعد القانون الدولي المنظمة للفضاء السيبراني، والتي سيكون لها تداعياتها الهامة على المستويات السياسية والأمنية والقانونية.

وسوف يتم ذلك من خلال إعادة تشكيل العديد من قواعد ومفاهيم القانون الدولي، والتي تمثل بدورها أسس النظام الدولي، بما فيها مبادئ السيادة، وحظر استخدام القوة، والتدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول، وهو الأمر الذي يحتم على الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي الانخراط بقوة في هذا الحوار العالمي لضمان تضمين الرؤى والقيم والمصالح الأفريقية به.