في بداية جولته بالشرق الأوسط.. شكري يستقبل نظيره الفرنسي بالعاصمة الإدارية

مصراوي

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في مستهل زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب شكري عن اعتزازه بعلاقة الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، كما ثمّن التنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة.



وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت بدء وزير الخارجية ستيفان سيجورني، أمس السبت، جولة إلى منطقة الشرق الأوسط تستمر حتى بعد غد الثلاثاء وتركز على مناقشة الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وسيزور سيجورني خلال جولته كلا من مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أن سيجورني يسعى في جولته إلى "العمل على التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، بالإضافة إلى إقناع الأطراف المتصارعة بالعودة إلى طاولة الحوار استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.