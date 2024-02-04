إعلان

BBC

وزير الخارجية الإيراني لنظيره البريطاني: أنتم لا تريدون مواجهة غضب المنطقة

08:11 م الأحد 04 فبراير 2024

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن طهران تعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين من أمن المنطقة.

وأكد عبد اللهيان لنظيره البريطاني أن استمرار الحرب ليس هو الحل، مشددا على أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا لا يريدون اختبار غضب المنطقة.

وأعرب عبد اللهيان عن إدانة إيران للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والعدوان الأمريكي على العراق وسوريا.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة بدأتا في عملية عسكرية تستهدف المواقع التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عقب استهداف الجماعة لعدد من السفن التجارية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

كما شنت الولايات المتحدة غارات جوية على عدد من المواقع للفصائل المسلحة الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا؛ ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن.

الخارجية الإيرانية الخارجية البريطانية إيران الهجمات الأمريكية الحوثيون حسين أمير

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في عملية مشتركة.. الأردن وهولندا تنفذان إنزالًا جويًّا لمساعدات على غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. الداخلية تكشف حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا
عاجل - "-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية
* فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟
* شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها
* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم