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BBC

رئيس الكونجرس: يجب علينا استخدام كل الأدوات المتاحة لمحاسبة إيران

08:06 م الأحد 04 فبراير 2024

مايك جونسون

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مصراوي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مايك جونسون، اليوم الأحد، إنه يجب على الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لمحاسبة إيران.

وأشار جونسون إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهرت الضعف على المسرح العالمي على مدار 3 سنوات وقد شجع ذلك خصوم الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم قالت المرشحة المحتملة عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، إنه يجب استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني سواء داخل إيران أو خارجها.

وكانت هايلي قالت قبل أسبوع، تعليقا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة "البرج 22" بالأردن الأحد الماضي، إن أعداء الولايات المتحدة بإيران ما كانوا ليهاجموا القوات الأمريكية إذا لم يكن بايدن ضعيفا في التعامل معهم.

وأشارت هايلي إلى أنه يجب أن تنتقم أمريكا بكامل قوتها، مؤكدة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع مزيد من الحرب.

مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة إيران جو بايدن الحرس الثوري الإيراني

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