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فيديو| مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها المقاومة نحو مواقع عسكرية إسرائيلية

07:54 م الأحد 04 فبراير 2024

فصائل سرايا القدس

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي التابع لفصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد لعملية إطلاق رشقات صاروخية نحو مواقع عسكرية إسرائيلية.

وكانت سرايا القدس قالت إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم بخان يونس جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة أفراد آخرين.

كما أشارت سرايا القدس إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس.

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي مواقع عسكرية إسرائيلية خان يونس قطاع غزة طوفان الأقصى

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