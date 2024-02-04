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BBC

وزير إسرائيلي: نعمل على إزالة الأونروا من غزة لأنهم المشكلة وليسوا الحل

06:47 م الأحد 04 فبراير 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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مصراوي

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جزء من المشكلة وجزء من البنية التحتية "الإرهابية" لحماس في غزة، حسب وصفه.

وأوضح كاتس أن حكمة الاحتلال تعمل على إزالة الأونروا من غزة، زاعما أنها المشكلة وليست الحل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن ضباط كبار بجيش الاحتلال قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه وكالة الأونروا حاليا على الأقل.

وأضافت القناة العبرية، أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة، موضحة أن الضباط يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت مزاعمها بشأن مشاركة عدد من موظفي الأونروا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تقرر عدة دول تعليق تمويلها للوكالة.

يسرائيل كاتس وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة الأونروا حماس غزة جيش الاحتلال طوفان الأقصى

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