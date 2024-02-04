إعلان

BBC

مسؤول بريطاني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل

06:11 م الأحد 04 فبراير 2024

وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد، إنه ليس من مصلحة أحد أن تتطور الأحداث إلى صراع إقليمي.

وأكد شابس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن على إيران وقف التصعيد وعلى الجميع ضبط النفس، مشيرا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال، الخميس الماضي، إن بلاده مستعدة للاعتراف رسميا بفلسطين كدولة قائمة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار ما يليها من محادثات بشأن حل الدولتين سبق وأن استمرت لسنوات.

وأوضح كاميرون خلال زيارته إلى لبنان لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الاعتراف لن يتم بينما لاتزال حماس في غزة، لكن يمكن أن يتم خلال مفاوضات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار كاميرون إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بما في ذلك بالأمم المتحدة لا يمكن أن يكون في بداية المحادثات وكذلك لا يمكن أن يكون في نهايتها، وفق ما نشرته الوكالة الأمريكية.

وأكد كاميرون أن هذا الشئ يمكن اعتباره خطوة حقيقية في اتجاه حل أكثر واقعية للقضية: "ما يجب علينا عمله هو إعطاء الشعب الفلسطيني أفقا نحو مستقبل أفضل، مستقبل دولة خاصة به"، لافتا إلى أن "هذا الاحتمال حيوي جدا للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".

وفي الآونة الأخيرة أبدت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول غربية استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل؛ كحل للصراع الممتد منذ عقود، في حين تؤكد لندن أن الاستقلال الفلسطيني يجب أن يكون جزء من تسوية تفاوضية.

جرانت شابس الدولة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. الداخلية تكشف حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا
عاجل - "-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية
* فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟
* شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها
* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم