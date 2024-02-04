مسؤول بريطاني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل

مصراوي

وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد، إنه ليس من مصلحة أحد أن تتطور الأحداث إلى صراع إقليمي.

وأكد شابس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن على إيران وقف التصعيد وعلى الجميع ضبط النفس، مشيرا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال، الخميس الماضي، إن بلاده مستعدة للاعتراف رسميا بفلسطين كدولة قائمة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار ما يليها من محادثات بشأن حل الدولتين سبق وأن استمرت لسنوات.

وأوضح كاميرون خلال زيارته إلى لبنان لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الاعتراف لن يتم بينما لاتزال حماس في غزة، لكن يمكن أن يتم خلال مفاوضات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار كاميرون إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بما في ذلك بالأمم المتحدة لا يمكن أن يكون في بداية المحادثات وكذلك لا يمكن أن يكون في نهايتها، وفق ما نشرته الوكالة الأمريكية.

وأكد كاميرون أن هذا الشئ يمكن اعتباره خطوة حقيقية في اتجاه حل أكثر واقعية للقضية: "ما يجب علينا عمله هو إعطاء الشعب الفلسطيني أفقا نحو مستقبل أفضل، مستقبل دولة خاصة به"، لافتا إلى أن "هذا الاحتمال حيوي جدا للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".

وفي الآونة الأخيرة أبدت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول غربية استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل؛ كحل للصراع الممتد منذ عقود، في حين تؤكد لندن أن الاستقلال الفلسطيني يجب أن يكون جزء من تسوية تفاوضية.