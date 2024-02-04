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BBC

الاحتلال يزعم تدمير 17 كتيبة خلال الحرب من بين 24 تمتلكها حماس

06:11 م الأحد 04 فبراير 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

زعم متحدث باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال دمر 17 كتيبة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أصل 24 كانت تمتلكها قبل الحرب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 225 قتيلا،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حماس الهجوم البري قطاع غزة إسرائيل طوفان الأقصى

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