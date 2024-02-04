بعد الضربات الأمريكية.. الحوثيون: قدراتنا العسكرية ليس من السهل تدميرها

مصراوي

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد عبد السلام، اليوم الأحد، إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق أي هدف بل يزيد من مآزقهم في المنطقة.

وأكد عبد السلام أن قدرات الحوثيين العسكرية ليس من السهل تدميرها وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية، موضحا أن قرار الجماعة بمساندة غزة ثابت ولن يتأثر بأي اعتداء.

وكان بيان أمريكي بريطاني مشترك أفاد، أمس السبت، بتنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القصف نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" وسفن حربية أطلقت صواريخ توماهوك.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن مستمرة في هذا الوقت باليمن.

سبق وأن نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الضربات شملت مراكز قيادة ومخازن أسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" قالت، إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وحجة وذمار والبيضاء، مشيرة إلى أن 11 غارة استهدفت مناطق في محافظة تعز.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، تصريحات يشيرون فيها إلى أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن.

من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها دمرت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن، موضحة أن الصواريخ كانت تشكل خطرا على السفن الأمريكية.