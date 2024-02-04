مرشحة رئاسية أمريكية: يجب استهداف قادة الحرس الثوري في إيران أو خارجها

مصراوي

قالت المرشحة المحتملة عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، اليوم الأحد، إنه يجب استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني سواء داخل إيران أو خارجها.

وكانت هايلي قالت قبل أسبوع، تعليقا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة "البرج 22" بالأردن الأحد الماضي، إن أعداء الولايات المتحدة بإيران ما كانوا ليهاجموا القوات الأمريكية إذا لم يكن بايدن ضعيفا في التعامل معهم.

وأشارت هايلي إلى أنه يجب أن تنتقم أمريكا بكامل قوتها، مؤكدة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع مزيد من الحرب.