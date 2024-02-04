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BBC

إيتمار بن غفير ينتقد تعامل بايدن مع الحرب في غزة

03:00 م الأحد 04 فبراير 2024

إيتمار بن غفير

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تل أبيب - (بي بي سي)

قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن بلاده كانت ستحصل على المزيد من الدعم الأمريكي في حال ما كان دونالد ترامب قد فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ففي تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال ،ووجه بن غفير سهام النقد للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إذ قال " بايدن منشغل بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة عوضا عن تقديم الدعم الكامل لنا، لو كان ترامب في السلطة لكان الموقف الأمريكي مختلفا بشكل كامل."

وأشار الوزير اليميني المتشدد إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مفترق طرق حيث عليه أن يختار الطريق الذي سيسلكه لكن شدد على أنه لا يعتزم الانسحاب من الائتلاف الحاكم.

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BBC
إيتمار بن غفير تل أبيب غزة دونالد ترامب وزير الأمن الإسرائيلي جو بايدن

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