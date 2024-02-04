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BBC

نتنياهو: أكدت لمجلس الوزراء أننا لن نوافق على أي صفقة

02:51 م الأحد 04 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا لن نوقف الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع الأسرى والتأكد أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أنه حان الوقت لبدء عملية استبدال الأونروا بمنظمات أخرى غير ملوثة بدعم الإرهاب بحسب زعمه، مشيرا إلى أننا نقدر دعم الإدارة الأمريكية ولا يعني ذلك عدم وجود خلافات بيننا ولا نحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقتنا معها.

وتابع نتنياهو، أن ما يتردد في وسائل الإعلام بخصوص قبولنا بالإفراج عن الأسرى غير صحيح، موضحا أن جهودنا من أجل تحرير الأسرى مستمرة وأكدت لمجلس الوزراء الموسع أننا لن نوافق على أي صفقة.

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وقف الحرب حركة حماس طوفان الأقصى

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