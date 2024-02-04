النرويج: لا يمكننا التخلي عن الشعب الفلسطيني وهذا الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا

مصراوي

قال وزير خارجية النرويج، إنه لا يمكننا التخلي عن الشعب الفلسطيني وهذا هو الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا.

وحث وزير الخارجية، الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن ضباط كبار بجيش الاحتلال قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه وكالة الأونروا حاليا على الأقل.

وأضافت القناة العبرية، أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة، موضحة أن الضباط يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة.

وقال كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة الأونروا، إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا، إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى، موضحا أنه يتم التواصل حاليا مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

وتابع كاظم أبو خلف، أنه في حالة استمرار تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر، مشيرا إلى أننا نأمل في تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف وهذا ليس الوقت لإضعاف وكالة الأونروا قائلا: "لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم".