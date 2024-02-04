مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن

تل أبيب - (د ب أ)

خرج آلاف المتظاهرين، في إسرائيل إلى الشوارع مطلع الأسبوع، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين تختطفهم حركة "حماس".

وتم تنظيم مسيرة من أسر الرهائن، في العاصمة، تل أبيب، أمس السبت، تحت شعار "120 يوما تحت الأرض" ، فيما يتعلق بعدد الأيام، التي تم فيها احتجاز أكثر من 130 رهينة.

ونقلت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية عن متحدث، اختطف ابن عمه في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر قوله "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من فضلك أعدهم إلى الوطن بأي ثمن".

وفي مظاهرة أخرى في تل أبيب، طالب المشاركون باستقالة رئيس وزراء إسرائيل، وإجراء انتخابات مبكرة.

واتهموا نتنياهو بإخضاع الجهود الرامية إلى ضمان إطلاق سراح الرهائن لمتطلباته.

وتظاهر حوالي ألف شخص في القدس، لصالح إطلاق سراح الرهائن أيضا.