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BBC

إيران: استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية تهديد مقلق للسلم الدولي

10:42 ص الأحد 04 فبراير 2024

الخارجية الإيرانية

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مصراوي

أدانت الخارجية الإيرانية، الهجمات الأمريكية والبريطانية على مدن في اليمن والتي تعدها انتهاكا لسيادة وسلامة أراضيه.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن استمرار التحركات الأمريكية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي، موضحة أن الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن تتناقض مع ادعاءاتهما بشأن عدم اتساع نطاق الحرب.

وتابعت الخارجية، أن الإجراءات العسكرية الأمريكية والبريطانية في المنطقة تؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية محاسبة واشنطن ولندن بسبب زعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين.

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