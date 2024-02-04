لابيد: تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تصريحات وزير الأمن القومي في الحكومة إيتمار بن غفير، هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية و تضر بأمنها.

وأضاف زعيم المعارضة، أن بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين في حكومته.

كان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، قال إنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وأضاف بن غفير، بدل أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الكامل لنا، فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس، قائلا: "لو كان ترمب الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفا تماما".