الكونجرس يدرس تخصيص مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار

مصراوي

قالت وكالة رويترز، إن لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي عرضت تشريعا بمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.

وكانت صحيفة "رويترز" البريطانية، قالت إن البيت الأبيض يقول إنه لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير لشبكة "إن.بي.سي" ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، إنهم يريدون تفسيرا لاتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن قرارا ثانيا بإرسال أسلحة لإسرائيل.

وأشار كين إلى أن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام، مشددا على أنه يجب أن يكون للكونجرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة المنقولة لدول أخرى.