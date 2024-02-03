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BBC

الاحتلال: هاجمنا 3400 هدف لحزب الله بلبنان وقصفنا 50 هدفا للحزب في سوريا

09:51 م السبت 03 فبراير 2024

هجمات الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة أكثر من 3400 هدف لحزب الله في جنوب لبنان وقصف أكثر من 50 هدفا للحزب في الأراضي السورية منذ بداية الحرب.
كان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن الأذرع الإيرانية تشكل تهديدا كبيرا.
وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أننا نخوض حربا ضد حزب الله هدفها إعادة رسم الواقع الأمني وإعادة سكان الشمال، موضحا أن حزب الله أخطأ بوقوفه إلى جانب حماس والواقع الأمني في الشمال لن يكون كما كان قبل 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن القوات النظامية والاحتياطية تجري تدريبات برا وبحرا وجوا تحسبا لأي حرب بالشمال.

هجمات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي سوريا حزب الله لبنان

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