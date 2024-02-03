الجهاد الإسلامي: نتنياهو لا يريد صفقة لتبادل الأسرى ويعرقل الوصول لوقف إطلاق النار

مصراوي

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال أيقن بعد 120 يوما أن حربه بلا أفق ولا يمكن أن تحقق أهدافها.

وأضاف نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أننا أظهرنا مرونة عالية في مفاوضات تبادل الأسرى شريطة وقف العدوان على غزة، موضحا أن رؤية المقاومة ترتكز على ضرورة وقف إطلاق النار حتى لا يستبيح الاحتلال غزة مجددا.

وتابع الهندي، أن نتنياهو لا يريد إبرام صفقة لتبادل الأسرى ويعرقل الوصول لوقف إطلاق النار.

كان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية.

وأضاف القيادي في حماس، أنه خلال 120 يوما لم تتوقف المجازر الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، موضحا أننا أكدنا منذ البداية أننا منفتحون على أي مبادرات لوقف العدوان على شعبنا.

وتابع حمدان، لقد تسلمنا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس، قائلا: "ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة وإدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة".

وأكمل، القيادي في حماس، أن أولويتنا اليوم هي رفع المعاناة عن قطاع غزة عبر وقف شامل للعدوان، مضيفا أننا نثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف حمدان، أن نتنياهو وأركان حربه يواصلون الكذب على جمهورهم فالفشل يحيط بهم من كل جانب، موضحا أننا نقول لنتنياهو إن النازية هي نموذج متواضع أمام ما يرتكبه هو وأركان دولة الاحتلال.

ودعا حمدان كل الدول إلى التدخل العاجل لدى الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، قائلا: "ندعو أهلنا في البلدان العربية إلى تشكيل وفود رسمية وشعبية لكسر الحصار على غزة".