رئيس الموساد السابق: سيتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، قوله، بإنه سوف يتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى.

وأضاف رئيس الموساد السابق، أن إسرائيل سوف تحتاج لـ 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها.

وتظاهر المئات من الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بعزله وإجراء انتخابات مبكرة.

كانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية قالت في تقرير لها، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الأربعاء الماضي، بالموافقة على صفقة مع المقاومة الفلسطينية حتى ولو كلّف ذلك حل الحكومة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو رد عليهم قائلا إنه إذا توفرت صفقة "جيدة لإسرائيل من أجل عودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب فسوف أبرمها"، أما في حال كانت "ستشكل خطرا على أمن إسرائيل أو لن تحقق الأهداف التي نريدها فلن أفعل ذلك".