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BBC

تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو للمطالبه بعزله وإجراء انتخابات مبكرة

07:46 م السبت 03 فبراير 2024

تظاهر المئات من الإسرائيليين

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مصراوي
تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بعزله وإجراء انتخابات مبكرة.
كانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية قالت في تقرير لها، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، بالموافقة على صفقة مع المقاومة الفلسطينية حتى ولو كلّف ذلك حل الحكومة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو رد عليهم قائلا إنه إذا توفرت صفقة "جيدة لإسرائيل من أجل عودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب فسوف أبرمها"، أما في حال كانت "ستشكل خطرا على أمن إسرائيل أو لن تحقق الأهداف التي نريدها فلن أفعل ذلك".

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