الاتحاد الأوروبي: الأونروا تقوم بدور محوري في غزة ولا يمكن استبدال دورها

مصراوي

قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، إن وكالة الأونروا تقوم بدور محوري في قطاع غزة ولا يمكن استبدال دورها.

وأضاف المنسق، أنه علينا أن نسعى للتأكد من الادعاءات الخاصة بعدد من موظفي الأونروا، موضحا أنه لا يمكن معاقبة أكثر من مليوني شخص في غزة بناء على ادعاءات.

وتابع منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد، أننا أكدنا على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى في غزة.

كان كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة الأونروا، قال إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا، إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى، موضحا أنه يتم التواصل حاليا مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

وتابع كاظم أبو خلف، أنه في حالة استمرار تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر، مشيرا إلى أننا نأمل في تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف وهذا ليس الوقت لإضعاف وكالة الأونروا قائلا: "لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم".

وأكمل الناطق باسم وكالة الأونروا، أن التحقيقات بدأت بالفعل بخصوص الاتهامات الموجهة للأونروا.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، أعلنوا وقف تمويل الوكالة، بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.