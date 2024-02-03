موافقات مبدئية.. هدنة في غزة وصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

وكالات

بعد إعلان الخارجية القطرية عن الوصول إلى توافق بين إسرائيل وحماس بشأن عقد صفقة، تشمل هدنة وتبادل أسرى، وبالرغم من حديث البعض عن وجود اختلافات حول التوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة، لكن البعض تحدثوا عن أنّ الساعات الماضية شهدت موافقة مبدئية بين حماس وإسرائيل.

وحسبما أعلنت قناة العربية- الحدث، أن الوسطاء سلموا حركة حماس مقترح هدنة، حيث أبدت الأخيرة موافقة مبدئية على أن يبدأ بوقف النار، المقترح الذي سلمه الوسطاء يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، وتتضمن الهدنة المقترحة الإفراج عن 36 رهينة لدى حماس بمعدل رهينة كل يوم.

كذلك أوضحت العربية- الحدث، أن حماس طالبت بالإفراج عن 3 آلاف سجين فلسطيني لدى إسرائيل، وطالبت أيضاً بتعديل اتفاق الهدنة المقترح لـ 4 مراحل بدلا من 3.

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تدعم جوانب الاتفاق المقترح بهدنة في غزة وتدعو إسرائيل لقبوله.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ ما يقارب 132 أسيرا لا يزالون متواجدين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا.