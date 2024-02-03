"الشرق الأوسط يمكن أن ينفجر".. الاتحاد الأوروبي يعلق على الضربات الأمريكية بسوريا والعراق

القاهرة- مصراوي

علق منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على الضربات الأمريكية التي طالت مواقع قوات موالية لإيران في سوريا والعراق.

ودعا "بوريل" السبت، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد ضربات أميركية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.

وقال بوريل: "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجراً".

ولم يذكر بوريل الضربات الأميركية بشكل مباشر، لكنه حذر مجدداً من أن الشرق الأوسط "مرجل يمكن أن ينفجر".

وأشار إلى الحرب في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية والقصف في العراق وسوريا والهجمات على سفن في البحر الأحمر، قائلاً: "لهذا السبب ندعو الجميع لمحاولة تجنب التصعيد".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة على حماية السفن الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال بوريل إن المهمة ستكون "دفاعية"، ولن تنفذ أي هجمات برية ضد المتمردين اليمنيين.