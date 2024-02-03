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BBC

البيت الأبيض يقيم الضربات الأمريكية على سوريا والعراق معلنا استمرارها

03:19 م السبت 03 فبراير 2024

البيت الأبيض

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وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه جار تقييم الضربات على العراق وسوريا أمس، مؤكدًا أن عملياته ستستمر لأيام.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن قواته شنت غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وقالت القيادة في بيان، إن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.

البيت الأبيض العراق سوريا القيادة المركزية للجيش الأمريكي فيلق القدس الحرس الثوري الإيراني الجيش الأمريكي

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