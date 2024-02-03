الحكم 3 سنوات على مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية التونسية

مصراوي

أعلنت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، السجن مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي.

وأكد الناطق باسم باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح صحفي، فإن 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة 3 أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي تم إجراؤها سنة 2019، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة 5 أعوام.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم بسجنهم إلى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي.