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BBC

الحكم 3 سنوات على مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية التونسية

03:16 م السبت 03 فبراير 2024

تونس

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مصراوي
أعلنت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، السجن مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروي.

وأكد الناطق باسم باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح صحفي، فإن 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة 3 أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي تم إجراؤها سنة 2019، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة 5 أعوام.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم بسجنهم إلى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي.

تونس الانتخابات الرئاسية التونسية الانتخابات

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