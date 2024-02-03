بالفيديو والصور- أجواء شتوية رائعة تجذب السائحين في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان اليوم السبت، حالة من الطقس الشتوي الرائع، وبلغت درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 8 درجات.

وبسبب هذه الأجواء البديعة تشهد محافظة أسوان إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والمصريين وطلاب الجامعات، للاستمتاع بالجو المعتدل وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بأسوان.

ويفضل السياح الإقامة فى الفنادق العائمة والتي تعمل بين محافظتي أسوان والأقصر، ويقوم روادها بزيارة جميع الأماكن والمعابد الأثرية على الواقعة بين المحافظتين كما يستمتعون بقضاء جولات نهرية بالمراكب الشراعية أو الدهبيات الصغيرة.