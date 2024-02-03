وزير الدفاع الأمريكي: ضرباتنا على العراق وسوريا مجرد بداية الرد على هجوم الأردن

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي.

وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأعلنت الولايات المتحدة، ضرب 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، بعد أن اتهمت إدارة بايدن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على قواتها في الأردن ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

وكان بيان أمريكي قد أشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط، فيما أكّد أن إدارة بايدن لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها ومصالحها

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.