"في ظل وجود عوائق".. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الخميس، لمناقشة تفاصيل الصفقة المقترحة بشأن الحرب على غزة، انتشرت العديد من الأنباء في وسائل إعلام عبرية عن البنود المقترحة في الصفقة.

وحسب صحيفة هآرتس العبرية، تم عرض الاقتراح على الوزراء الذي قيل إنه ينص على هدنة لمدة 142 يومًا أثناء إطلاق سراح جميع الأسرى، لكن هذا الأمر يتم على مراحل المرحلة الأولى وهي الإفراج الأولي عن 35 أسيرة من النساء وكبار السن والمرضى، مع توقف لمدة يوم في القتال من أجل كل أسيرة محررة.

وحسب الصحيفة العبرية، بعد ذلك سيكون هناك أسبوع للتفاوض على عودة الأسرى الباقين الذين إذا تم التوصل إلى اتفاق سيتم إطلاق سراحهم على مدار 100 يوم، مرة أخرى مع توقف القتال مؤقتًا.

وبالرغم من إعلان الخارجية القطرية، عن إحراز تقدم قد يفضي إلى اتفاق تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة، وعلى الرغم من التفاؤل الموجود، إلا أنه من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، وفقا لتقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت.

الصحيفة الإسرائيلية ذكّرت في بداية تحليلها الإخباري بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بعض مطالب حركة (حماس) المتمثلة في إطلاق سراح آلاف الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لا يمكن تلبيتها.

ولفتت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر توصلت إلى توافق في الآراء بشأن اتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 45 يوما يتزامن مع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق سيتضمن أيضا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مع تفاصيل محددة، مثل عدد المقاتلين منهم الذين سيطلق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي وهوية السجناء، والتي ستُناقش بين الجانبين، وعلاوة على ذلك ستتم زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وما إن تعلن حركة حماس قبولها بالاتفاق الأولي، ستبدأ مفاوضات مكثفة حول بنوده الأساسية. بيد أن الصحيفة تقول إن من الواضح أن حماس لن تقبل باتفاقية شبيهة بتلك السابقة التي نصت على إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي.