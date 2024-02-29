بعد مجزرة دوار النابلسي.. حماس تهدد بوقف المفاوضات بشأن صفقة جديدة مع إسرائيل

وكالات

في ظل الحديث عن بشائر إيجابية بشأن عقد صفقة بين إسرائيل وحماس، أفادت مصادر "العربية/الحدث" الخميس، بأن الحركة سترسل للوسطاء الأسبوع المقبل مسودتها النهائية بشأن وقف النار في القطاع المحاصر.

وأضافت المصادر حسبما أعلنت العربية- الحدث، أن حماس أبلغت الوسطاء أنه في حال تكرار حادث المساعدات سيتم وقف المفاوضات، في إشارة منها إلى مأساة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو ألف شخص بهجوم إسرائيلي صباح الخميس، أثناء توزيع المساعدات قرب مدينة غزة.

و أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف دوار النابلسي شمال القطاع إلى استشهاد نحو 150 من المدنيين، وإصابة نحو 760 آخرين.

وكان مراسل "العربية/الحدث" أكد إطلاق القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على بعض المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات.

وأوضح أن أعدادا كبيرة من الجرحى نقلوا إلى مستشفى الشفاء، ما فاق قدرة الطاقم الطبي على التعامل معهم، كما نُقل عدد من الجثامين والمصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وكمال عدوان في جباليا.