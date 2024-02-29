كولومبيا: تجميد صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل بعد مجزرة الرشيد في غزة

مصراوي

أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، تجميد كافة صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل بعد فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على عشرات الفلسطينيين أثناء استلامهم مساعدات الإنسانية في شمال غزة.

وأضاف بيترو، اليوم الخميس، أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني على يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية تذكرنا بالمحرقة، حتى لو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها.

وتابع رئيس كولومبيا، أنه يجب على دول العالم مقاطعة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بلاده علقت جميع صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل.

كانت منظمة أطباء بلا حدود، قالت إننا نشعر بالفزع من تقارير مقتل أكثر من 100 شخص فلسطيني بعد أن فتحت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم وهم ينتظرون استلام المساعدات.

وأضافت المنظمة، "نعتبر إسرائيل مسؤولة عن حالة الحرمان الشديد واليأس السائدة في غزة والتي أدت للأحداث المأساوية التي وقعت اليوم".

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أعلن اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد، موضحا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.